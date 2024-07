Geospatial Intelligence. Geoint, un outil géopolitique d'aide à la décision

Synonyme de Geospatial intelligence, le Geoint réalise, à partir d'une variété d'informations géolocalisées, des produits spécifiques au profit d'un ensemble d'acteurs sous la forme d'un support visuel composé d'une représentation spatiale et de commentaires concis. Dès lors, le développement du Geoint apparaît comme un nouveau secteur d'activités professionnelles exigeant des compétences techniques de haut niveau liées à la pratique des outils géographiques et de traitement de l'information. Destiné à un usage tactique et stratégique, le Geoint constitue également un remarquable outil de communication politique dans la gestion de crise auprès de l'opinion publique et un instrument d'influence dans le jeu des rivalités entre les acteurs en présence (étatiques ou non étatiques). Il se positionne ainsi comme outil majeur d'influence et de puissance, devenu indispensable dans les situations de rapports de forces internationaux. Cet ouvrage se propose de faire le point sur les avancées technologiques, et la mutation en cours de la notion d'analyse spatialisée des stratégies d'acteurs au travers des méthodes d'analyse et d'exploitation opérationnelle d'aide à la décision que permet le Geoint.