Encore six mois d'été

" — Tu te rends compte ? On pourrait aller à la fac ensemble, me lance-t-elle. — Arrête, Mina. — Toi, arrête. Tu ne trouverais pas ça amusant de venir m'embêter à la bibli ? Pour quelle autre raison y mettrais-tu les pieds, sinon ? — Mina, tu vas à Yale l'an prochain. Tu as accepté. — Je dois comprendre que tu ne veux pas qu'on soit ensemble l'année prochaine ? — Evidemment que j'adorerais être dans la même fac que toi. Tu es ma meilleure amie. Ce serait... ce serait dément. Mais je ne dois pas y penser, et toi non plus, parce que ça n'arrivera pas. Ta place est à Yale. — Moi, j'ai l'impression que notre place est ensemble. Quelque chose dans la façon dont elle dit ça me fait rougir. "