Accompagnée de sa guitare et de son sweat à capuche, Valentine cache un passé difficile. Ancien membre du groupe The Sound Sky, Lorenzo tente de se remettre d'un événement douloureux. Mais la musique rassemble les gens et une rencontre dans un lieu inattendu bousculera leur quotidien. Au-delà de leur culpabilité, réussiront-ils à s'ouvrir pour s'aimer ?