Le fou d’Oléron

Au lendemain d'une tempête qui a défiguré les côtes d'Oléron, au refuge du marais aux oiseaux, les vétérinaires Quentin Yilmaz et Sacha Bruant n'en finissent plus de recueillir et soigner les animaux blessés. Ces amis de longue date sont loin d'imaginer que c'est la dernière fois qu'ils se voient. En effet, le lendemain matin, Quentin est découvert mort chez lui, empoisonné à la mort-aux-rats ! Quand quelques jours plus tard, Grégory Andrieu, marin-pêcheur à La Cotinière et nouvelle tête de liste écolo, en remplacement de Quentin Yilmaz, est à son tour assassiné, les enquêteurs s'orientent sur la piste d'un règlement de compte politique. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises. Et si l'affaire s'annonçait plus complexe encore ?