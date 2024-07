Un ouvrage complet et efficace pour progresser en Anglais, à l'écrit et à l'oral, et réussir les évaluations. Avec de nombreuses ressources : fiches de cours, méthodes, exercices & sujets. Un ouvrage pratique et complet - Des rappels sur les points clés de grammaire. - Des fiches de vocabulaire. - Un entraînement à l'écrit et à l'oral, pour valider le niveau A2-B1 demandé en fin de 3e. - Tous les corrigés détaillés et commentés. OFFERT : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de 3e, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés.