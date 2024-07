Keiji Tome 16

"Si la vie a une fin, la gloire, elle, est éternelle ! " Alors que Keiji et Lisa commencent à se rapprocher, voilà que celle-ci se fait enlever par des inconnus ! Ni une ni deux, Keiji prend le large pour essayer de la secourir, mais tombe sur le navire d'esclavagistes qui a fait prisonniers ses compagnons. Après avoir prouvé sa force ainsi que sa hardiesse à la capitaine Chun-li, cheffe des pirates des côtes Ming, et gagné tout ce petit monde à sa cause, il met le cap droit sur Naha, bien décidé à sauver Lisa... Sublimé par les dessins de Tetsuo Hara, Keiji est une oeuvre culte, publiée dans le plus grand magazine du Japon, le prestigieux Weekly Shônen Jump.