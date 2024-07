- Je ne me trouve pas spécialement difficile. Je sais ce que je veux et je ne crois pas que je devrais me contenter de moins. - Et qu'est-ce que tu veux exactement ? - Je le saurai quand je l'aurai trouvé. Laura croit en l'amour, le vrai, le grand. Mais il semble se refuser à elle, et elle doit se contenter des histoires d'amour des autres - et en faire le récit pour un site de life style. L'article du jour nécessite qu'elle se rende à Jersey, là où ses propres parents se sont rencontrés. Mais en arrivant à son hôtel, elle se rend compte qu'elle a récupéré la mauvaise valise à l'aéroport. Elle se console toutefois en en explorant le contenu on ne peut plus séduisant ; entre partitions pour piano et exemplaire usagé de son livre préféré, Laura trouve dans ce bagage tout ce qu'elle désirerait chez un potentiel partenaire. Et si, elle était là, sa chance de vivre sa grande histoire d'amour ? Une erreur de bagage peut-elle changer votre vie à jamais ? "Un merveilleux voyage. J'ai ri, pleuré et souri tout au long de ma lecture. Un jour, je te rencontrerai coche toutes les cases d'une super comédie romantique". Helen Hoang "Pétillant et hilarant... une escapade romantique du plus haut niveau". Josie Silver "Pétillant et exaltant ! " Mhairi McFarlane "Evasion pure ! " Lindsey Kelk "Une chaleureuse escapade en bord de mer, charmante et pleine d'esprit qui ravira les fans de Sophie Kinsella". Kirkus Reviews "Lire Sophie Cousens, c'est comme rencontrer une nouvelle meilleure amie. Elle vous fait rire, elle vous fait pleurer, vous avez l'impression de l'aimer depuis toujours et vous ne voulez pas qu'elle s'en aille". Clare Pooley "Un succès assuré ! " Laura Jane Williams "Réchauffe le coeur... romantisme assumé". Ruth Jones