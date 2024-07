Depuis toute petite, Waverly Lyons passe l'été avec l'un ou l'autre de ses parents divorcés. Mais cette année, elle est envoyée chez sa tante. Au revoir l'Alaska, bonjour la Floride ! Quand on vient de la toundra, le soleil est un ennemi mortel et la plage un environnement hostile. Waverly est d'autant moins dans son élément qu'elle nage aussi bien qu'une enclume... Pourtant, pas question de se laisser abattre ! Elle prend deux résolutions pour les vacances : se faire des amis et devenir la fille cool qu'elle a toujours rêvé d'être. Seul obstacle, elle n'y arrivera pas sans Blake, le voisin super craquant et super détestable.