Les clans du ciel Tome 1 : La quête d'Ellie

Ellie rêve de rejoindre la garde royale des Ailes d'Or, qui protège la population des attaques de gargouilles, les monstres tapis derrière les nuages. Mais c'est une mission réservée aux castes supérieures de Faucons ou d'Eperviers, et Ellie est née Moineau. Résolue à participer malgré tout à la course de sélection des gardes, Ellie s'échappe de son orphelinat. Elle croise alors le chemin de Nox, un jeune Corbeau. Il l'entraîne malgré elle dans une aventure périlleuse, qui va bouleverser le destin d'Ellie et sa vision du monde... Une trilogie de fantasy haletante L'autrice, Jessica Khoury, nous entraîne dans une aventure sans temps morts, portée par des personnages attachants en quête de vérité, dans un univers aussi original qu'accessible pour des lecteurs à partir de 10 ans. De nombreux coups de coeur libraires et des lecteurs enthousiastes. 4, 5/5 sur Babelio. "Alerte, nouvelle série palpitante et captivante ! " Science et Vie Découvertes