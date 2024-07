Off-Campus Tome 4 : The goal

Sabrina James est en dernière année de lycée Elle a depuis longtemps planifié son avenir obtenir son diplôme entrer à la fac de droit et décrocher un super-job dans un des plus grands cabinets d'avocats du pays Elle veut aller de l'avant et oublier son passé Quand elle croise le beau Tucker elle n'a à lui offrir qu'une nuit il ne peut pas faire partie de ses projets Mais tout va se compliquer... John Tucker la star du hockey qui ne vit que pour sa passion va se transformer quand Sabrina lui annonce qu'elle est enceinte Il compte bien assumer son rôle de futur papa Mais la jeune fille est têtue et ne veut accepter aucune aide de sa part Il va falloir toute la ténacité de Tucker pour que petit à petit elle lui ouvre son coeur Saura-t-il convaincre la belle et froide Sabrina que parfois mener un projet à deux est plus facile