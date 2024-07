" Mes docs en forme - Le corps humain ", un imagier documentaire tout-carton en forme de visage d'enfant pour les petits, dès 3 ans. Un format conçu pour faciliter la préhension des petits Un petit format pensé pour les mains des petits lecteurs de 3 ans. Un objet solide et ultramaniable, avec des pages cartonnées faciles à tourner. Un livre petit format à glisser dans le sac pour la journée et à emmener partout avec soi ! Une découpe en forme de visage d'enfant Un livre en forme de visage pour identifier facilement le sujet, le corps humain, et attiser la curiosité des petits. A l'intérieur une centaine d'illustrations légendées sur fond blanc pour explorer l'anatomie sous toutes ses facettes et assurer une bonne lisibilité. Le cerveau, la rotule, l'ouïe... un vocabulaire riche et précis pour découvrir et apprendre à nommer. Un imagier documentaire très riche Une première découverte du corps humain par doubles pages thématiques : - L'apparence et la diversité des corps, à quoi ressemble le corps d'une fille ou d'un garçon ? ; - Comment prendre soin de son corps ? Quels sont les aliments bons pour la santé ? ; - Les muscles, les organes et les os qui composent le squelette ; - Les cinq sens (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher) ; - Les parties du corps et du visage ; - Comment se soigne-t-on ? Qu'y a-t-il chez la docteure ? Un livre à prendre, à regarder, à manipuler, à explorer sans jamais se lasser.