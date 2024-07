Throwback. Pour se réconcilier avec sa mère, Elle va devoir voyager dans le passé...

Priscilla est une Américaine d'origine coréenne de première génération, ancienne pom-pom girl du lycée, qui attend de sa fille Sam qu'elle déploie à son tour toute son énergie à épouser le " rêve américain ". Sauf que ce rêve est plutôt un cauchemar pour Sam. En conflit avec sa mère, mais très proche de sa grand-mère avec laquelle sa mère est en froid, elle voit leur relation se dégrader encore quand sa grand-mère est victime d'une attaque cardiaque. Après une énorme dispute, Sam se retrouve mystérieusement projetée en 1993... aux côtés d'une Priscilla de 17 ans. Pour revenir dans son époque, il va lui falloir réparer les relations familiales, en commençant par aider sa mère à devenir reine de promo. Le " Retour vers le futur " de la génération Z Un conflit de générations est toujours lié à un contraste entre les époques : avec leur sexisme et leur racisme décomplexés, les années 90 sont loin de la société inclusive à laquelle Sam aspire. Sans parler de la technologie dépassée ! Une histoire de famille Maurene Goo mêle avec talent chronique adolescente, romance et réflexion autour des traces que l'immigration imprime sur les relations intergénérationnelles. La question des origines et de l'héritage est ainsi au coeur de ce roman intelligent et plein d'humour. " Un examen habile, délicieux et émotionnellement complexe des relations intergénérationnelles. " Kirkus Reviews