Shiatsu fondamental. Médecine chinoise et tradition japonaise

Première véritable synthèse écrite sur le shiatsu japonais, ce livre est majeur tant dans son contenu que dans la perspective qui est la sienne : donner la dimension réelle d'un art du soin indissociable de la culture qui l'a initié. Le propos est vaste et Michel Odoul nous le décline selon l'ordre de la pédagogie orientale : - la première partie, illustrée de plus de 850 photos, décrit les techniques, véritable document de référence du geste shiatsu et des protocoles classiques allant du shiatsu de confort aux techniques avancées ; - la deuxième partie présente les fondements théoriques en remontant aux origines conceptuelles du shiatsu, issu de la MTC (médecine traditionnelle chinoise) et du kampô (médecine traditionnelle japonaise) ; - la troisième partie est une introduction à la "philosophie sacrée" et aux "techniques précieuses" qui font l'âme du geste, toujours vécue comme l'essentiel dans la pensée japonaise.