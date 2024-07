Mon tout premier cherche et trouve. C'est la fête !

8 doubles-pages de cherche et trouve sur la thématique des spectacles et de la musique : soirée disco ; carnaval ; concert rock ; danse classique ; fête de la musique ; cirque, soirée jazz ou encore karaoké ! 8 grandes scènes, plus de 60 éléments à observer attentivement et à retrouver. L'univers animalier farfelu et plein d'humour d'Anna Guillet.