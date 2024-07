Difficile d'être célèbre. Fin de CP niveau 3

Très célèbre, Adrien essaie de se faire discret. Mais son garde du corps, akumatisé, compte bien le retrouver... J'apprends à lire avec Miraculous est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des histoires courtes et faciles à lire. Des activités de préparation et de compréhension de la lecture et une page de découverte " Le carnet de Marinette " enrichissent l'ouvrage. La collection propose trois niveaux progressifs : - Niveau 1 - Début de CP - Niveau 2 - Milieu de CP - Niveau 3 - Fin de CP