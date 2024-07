Les Secrets de la savane

Découvrez les secrets de l'extraordinaire expédition des Owens en Afrique ! Après leur lutte contre le braconnage relatée dans L'oeil de l'éléphant, Mark et Delia Owens poursuivent leurs travaux de préservation de la faune zambienne. Dans leur campement, sentant arriver la fin de leurs aventures, ils racontent leurs parcours de zoologues et leurs vingt-trois années passées dans la savane africaine. Quelles raisons ont poussé ces deux jeunes étudiants américains à se tourner vers la protection des animaux ? Le récit de leur vocation se mêle aux barrissements des éléphants dans la magnifique vallée de la Luangwa, invitant au voyage et au dépaysement. Pourtant, les zoologues sont inquiets : leur départ mettra-t-il en danger le programme de conservation mis en place au prix d'une lutte acharnée ?