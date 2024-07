I Cannot Reach You Tome 2

Si je te pose la question, est-ce que ça risque de briser notre amitié ? " Kakeru a des doutes. Il pense que Yamato, son ami d'enfance, est peut-être amoureux de lui. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, plus il y pense, plus il se focalise sur les moindres faits et gestes de Yamato... ce qui crée un malaise entre eux. Alors qu'il essaie de se convaincre qu'il se fait des idées, Yamato lui dit qu'il n'aimerait pas qu'il se trouve une petite amie...