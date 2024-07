L'Espion du Jour J Tome 3 : Le débarquement

Greg Honey est un agent du SOE (Special Operations Executive), service secret créé par Churchill en juillet 1940. Dans ce premier tome qui se déroule entre Paris et la Normandie, inspiré d'une histoire vraie, Greg Honey est un mélange de Mesrine, d'Arsène Lupin et de Robin des Bois. Un bandit au grand coeur aussi... Envoyé en Normandie pour mettre sur pied un des premiers réseaux de résistance, l'homme de l'ombre nous entraîne dans une aventure palpitante et pleine de rebondissements. Les aventures de nos héros sont basées sur des faits réels et tirées d'une histoire vraie !