Passionnée par les sciences et la philosophie, Margaret se plonge dans des traités d'anatomie et dévore des écrits anciens. A quoi bon s'intéresser à la médecine ou à Socrate quand on grandit en Irlande à une époque où les hommes dominent exclusivement toutes les disciplines ? Son mentor l'encourage à emprunter une autre identité. Margaret Brackley devient alors Jonathan Mirandus Perry. Inspiré de l'histoire vraie du Dr James Miranda Barry, chirurgien qui a marqué l'histoire de sa discipline, Le Médecin de Cape Town retrace une trajectoire extraordinaire qui peut se lire comme un récit d'indépendance, mais aussi une vie marquée par le scandale et le secret.