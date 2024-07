Iris Levasseur. Chorégraphies

Depuis une vingtaine d’années, Iris Levasseur crée des oeuvres singulières et puissantes autour de la figure du corps. Si elle puise d’abord dans des références multiples proche du réel, elle emprunte aussi ses modèles à l’histoire, qu’elle soit mythologique, artistique, ancienne ou contemporaine. La force de ces images invite à nous interroger sur le monde et porter notre regard sur les mutations dont il gronde. L’ouvrage rassemble un ensemble de plus de 65 oeuvres, peintures et dessins, provenant de collections publiques et privées, ainsi que de l’atelier de l’artiste. Commenté par Philippe Piguet, Anaïs Verdoux et Nicolas Surlapierre.