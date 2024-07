Otomo N° 18 : Sega

Avec son 18 ? numéro, Otomo vous embarque pour un nouveau voyage en terres vidéoludiques ! Après un numéro consacré à la grande aventure Nintendo, Otomo se penche sur son "frère ennemi" , véritable mauvais garçon du jeu vidéo, capable de déclencher toutes les guerres dans les cours de récré. Croisant le fer, la "maison d'en face" aura livré la plus belle des bagarres pop japonaises de tous les temps : SEGA vs NINTENDO, NINTENDO vs SEGA. Une bataille homérique qui opposa les deux géants du jeu vidéo nippon, à grands coups de 8 bits et de 16 bits, laissant plus d'un joueur K. O. Chez Otomo, nous choisissons de ne pas choisir notre camp (ou presque). Après la firme de Kyoto, voici venir son frère punk, prêt à mettre un grand coup de pied dans le ronronnement tout japonais du jeu vidéo. L'occasion de décrypter cette trajectoire vidéoludique et de répondre enfin à la grande question : est-ce que Sega, c'est vraiment plus fort que toi ?