Nuits nantaises, Années 80. L'arménien

Nantes, 22 décembre 1989. Le cadavre de Luc Kazian, dit l'Arménien, est retrouvé en forêt de Touffou, partiellement calciné. Assassiné, mais par qui ? Et qui était vraiment l'Arménien ? Un trafiquant de cocaïne notoire, comme le pense l'inspecteur Greg Brandt ? Un copain de virées avec qui écumer les bars et draguer les filles, comme le voit Bertrand, son premier et peut-être unique ami ? Un jeune orphelin perturbé, mais à l'esprit vif et éveillé, comme le pense Françoise de Juignain, sa psychiatre depuis vingt ans ? A travers le prisme de deux personnages proches de l'Arménien, Carl Pineau fait revivre dans cet excellent thriller noir - deuxième opus des Nuits nantaises - toute l'ambiance du Nantes des années 80, en analysant les moeurs, la délinquance et les méthodes policières. De la place Graslin au Château des ducs de Bretagne, des ruelles pavées du quartier Bouffay aux bars à hôtesses du quai de la Fosse, des pavillons de Rezé aux immeubles de Bellevue, vivez une passionnante plongée dans un passé pas si lointain !