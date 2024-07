Voir Bréhat et mourir

Qui, parmi vous, aurait imaginé un jour voir le Baron Aymeric de Kerriou arriver dans mon bureau ? Le fameux agroalimentariste franco-breton débarque ainsi au petit matin, avec chauffeur et garde du corps, dans mon modeste établissement. Pour quoi faire ? Pourquoi moi ? Il est tout, je ne suis rien. Eh bien justement c'est la raison pour laquelle il m'a choisi parmi l'élite nationale de l'enquête privée. Un secret de famille que le vieil homme ne désire pas voir enterré avec son futur cadavre. Et comme ses jours sont comptés, il faut se manier. Une sorte de conscience patrimoniale qui se réveille sur le (très) tard en lui. Une mission "top-secret" délicate comme un bidon de nitroglycérine dans le sac à dos d'un sauteur à la perche. A la clé, une belle facture et une récompense si succès. Il n'en faut pas plus pour traîner mon adjoint, ma capitaine (en congé de la nation) et mézigue, du côté de Paimpol et de l'île paradisiaque de Bréhat. L'occasion aussi d'offrir des vacances "tous frais payés" à René et sa Poulette qui devront faire diversion. Et, ça, ils savent bien faire, les cochons. Embarquez, la navette largue les amarres !