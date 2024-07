Mon Super Cahier de Gommettes - Une année à la maternelle

Ce livre propose aux jeunes enfants plus de 600 gommettes géométriques pour découvrir les premières notions : se repérer dans l'année, les animaux, les repas, l'école... Voilà un moyen ludique pour apprendre les formes et les couleurs et pour enrichir son vocabulaire. Très utilisées dans les classes de maternelle, les gommettes aident les jeunes enfants à développer leur sens de l'observation, leur patience et la coordination main/oeil. 72 pages et 12 pages de gommettes détachables.