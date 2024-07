Les vacances d'Aïcha

"Aïcha envie les vacances de ses amis dans des pays lointains : des voyages avec de la neige blanche, des piscines bleues et des poissons arc-en-ciel. Mais alors qu'Aïcha et ses parents roulent vers la maison de Mamie à travers la spectaculaire campagne indonésienne, Aïcha ouvre les yeux sur les merveilleuses couleurs juste derrière sa fenêtre : le bleu étincelant de l'océan, le blanc des délicieux es campur glacés qu'elle déguste sur la route ou encore l'arc-en-ciel des cerfs-volants qui planent au-dessus d'elle... Aïcha apprendra-t-elle à savourer toutes les couleurs de son été ? Un album superbement illustré pour nous faire apprécier la beauté des choses simples qui nous entourent et la chaleur de la famille qui nous accueille à bras ouverts".