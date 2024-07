The ride to love

Quand la santé de son père se dégrade, Charlotte, une jeune illustratrice et auteure de livres pour enfants, est contrainte de quitter sa ville adorée, New York. Mais ce petit voyage au coeur du Wyoming, son Etat natal, tombe plutôt bien car elle vient de traverser une rupture amoureuse difficile. Elle voit ce retour aux sources comme une aubaine. Pour se retrouver, respirer, revivre. Paisiblement... Sauf que ! C'était sans compter le propriétaire du ranch où elle a décidé, par hasard, de louer son chalet. Elle le connaît. Il s'agit de Jay Cooper et il y a quelques années, il était le quarterback star du lycée où ils ont grandi... Et il est encore plus beau qu'à l'époque ! Mais aussi, beaucoup plus sauvage... Cette rencontre inattendue entre deux êtres que tout oppose, risque bien de faire des étincelles ! Et de bousculer ces âmes pour toujours.