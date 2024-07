Le légionnaire romain à la conquête d'un empire

Le légionnaire romain à la conquête de l'Empire Le légionnaire est emblématique du monde romain. Il est au coeur d'une armée qui, au fil des siècles, a conquis non seulement le pourtour méditerranéen mais aussi la Germanie, la Bretagne (l'actuelle Angleterre)... Les grands généraux qui ont fait la gloire de Rome, César, Pompée, Marius ou Scipion l'Africain se sont appuyés sur des cohortes de légionnaires pour vaincre leurs ennemis les plus redoutables, du Gaulois Vercingétorix au Carthaginois Hannibal et ses fameux éléphants. Sans compter que les chefs romains s'affrontant parfois entre eux, certaines grandes batailles ont opposé des légionnaires à... d'autres légionnaires ! Ces soldats-citoyens pouvaient marcher des milliers de kilomètres par an, bâtir des camps, les démonter, organiser des sièges, combattre en mer... Ils se chargeaient aussi de piller les villes conquises. A la retraite, ils bénéficiaient parfois d'un lopin de terre en pays conquis, créant des colonies au profit de Rome...