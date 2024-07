Les super petits héros. Mélange au zoo

PETIT LECTEUR, PETITE LECTRICE, C'EST TOI QUI CREES TON AVENTURE ! C'est la panique ! Le Mélangeur fou, un super vilain, met le bazar au zoo. Certains petits ne sont plus avec leur maman, des wapitis ont perdu leur corne, des visiteurs se sont égarés, des petits singes sont éparpillés, et plus encore... Heureusement, petit lecteur, petite lectrice, le directeur du parc peut compter sur toi pour l'aider ! Il te faudra faire preuve d'observation, de logique et de malice car c'est toi le héros, l'héroïne !