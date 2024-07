Dragon Hunt Tribe. Tome 1

Elevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre... Rudora est un chasseur de dragons expérimenté qui n'hésite pas à s'aventurer seul au coeur de leurs nids pour récupérer de précieuses parties de leurs corps. Lors d'une mission, il fait une découverte inédite : une jeune fille élevée par ces terrifiantes créatures ! Elle ne parle pas la langue des humains et, quand Rudora tente de la ramener avec lui, elle le mord avec une telle férocité qu'il n'a pas d'autre option que de la ligoter... Mais les jeunes sauriens le repèrent et l'attaquent ! Il en tue plusieurs, avant de réussir tant bien que mal à en capturer un. La fillette est embarquée avec son frère adoptif dans le vaisseau du chasseur, qui décolle en urgence, direction le village de sa tribu, où l'enfant sauvage va devoir commencer sa nouvelle vie... Découvrez un monde de dark fantasy ambitieux créé par Shiro Kuroi, auteur de l'acclamé Léviathan ! A la frontière entre les univers fantastiques de Ghibli et les épopées de Tolkien, une aventure épique vous attend, aux côtés d'une chasseuse de dragons au destin hors du commun !