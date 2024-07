Tengu Hunter Brothers Tome 6

Combattre les démons ou... mourir comme l'un d'entre eux. Aux prises avec un tengu violent et brutal, Kei et Yû ne peuvent compter que sur l'aide de Kyô Yorozu pour s'en sortir. Face à l'adversité, leur allié révèle une personnalité inattendue. Pendant ce temps, Mamoru affronte mademoiselle Kamijiki dans un duel où chacun est poussé par ses convictions. Le jeune gardien doit mettre de côté ses sentiments pour la vaincre, et empêcher le réveil du Grand Tengu. A moins qu'il ne soit déjà trop tard... Haine contre amour de l'humanité, un seul l'emportera !