Psychanalyse pas morte... Lettre suit !

Comment attraper, autant que faire se peut, cette "? chose ? " qu'on a appelée jusque-là et nommée depuis Sigmund Freud (1896), "? La psychanalyse ? "? ? "? Science ? ", théorie, pratique, discipline tout à la fois. Ce livre que tu vas lire, lecteur, est une tentative d'attraper ce furet qu'elle est depuis son invention freudienne, et encore avec sa reprise lacanienne. Freud, ... et puis Lacan, à la fin se dessine une avancée dans le savoir et la culture à nulle autre pareille. Psychanalyse, sinon immortelle, à tout le moins, et au mieux, ... pérenne ? ! Souhaitons-la comme telle.