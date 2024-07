Management DCG 7. Manuel & Applications, 2e édition

Un ouvrage complet et structuré pour préparer efficacement l'UE 7 du DCG - Management. Nouvelle édition 100% conforme à l'épreuve du DCG : Un cours clair qui met en valeur l'essentiel ; 14 cas d'entreprises filés et de nombreux exemples actualisés pour illustrer les notions ; Des synthèses schématiques pour mémoriser facilement ; Des quiz numériques auto-correctifs accessibles par QR Codes pour tester l'acquisition des savoirs ; De nombreuses applications : 36 situations pratiques à analyser pour mettre en oeuvre les compétences, 14 entraînements progressifs à l'examen, 4 sujets complets ; Des conseils méthodologiques et des astuces pour bien aborder l'épreuve.