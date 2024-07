Chun le panda baby-sitter : De l'or et du Chococo

La suite des aventures de Chun, le panda Baby-sitter. Chun et toute la famille Robin partent au Pérou sur les traces d'un trésor inca. Et cette quête pourrait peut-être leur donner des indices sur la disparition des parents de la fratrie. Au programme : un panda qui prend beaucoup de place dans l'avion, des lamas pas contents, des pierres précieuses et des pièges à déjouer... Une série alliant humour, tendresse et enquête à découvrir dès 9 ans.