Mila et Noé : Cahier de Lecture

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture ! Le cahier de lecture propose des exercices variés et progressifs pour prolonger et mettre en pratique l'apprentissage de la lecture. Il suit la progression de la méthode. L'enfant s'entraîne à identifier et mémoriser les sons, à créer des syllabes et à lire des mots et des textes.