Hécube, pas Hécube est une tragédie née entre les lignes d'une tragédie, écrite à même la peau des interprètes de la Comédie-Française. Tiago Rodrigues met en scène la vie de Nadia, qui s'organise entre les planches du théâtre et le parquet du tribunal. Nadia répète Hécube (la pièce d'Euripide) tout en se battant pour que justice soit rendue à son fils, autiste, maltraité par l'institution qui l'a pris en charge. Alors qu'approchent la première du spectacle et le verdict du procès, le monde bascule autour d'elle. Nadia n'est pas Hécube mais sa vie est percutée de plein fouet par la légende de l'ancienne reine de Troie, devenue esclave révoltée contre son sort qui, face à Agamemnon, dut parler au nom de son fils. Avec Hécube, Tiago Rodrigues poursuit son travail réécriture de grandes tragédies entamé en 2015, avec Agamemnon, Electre et Iphigénie.