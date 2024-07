Les jeux Saison 2 Tome 2 : Jeux infinis. Edition revue et augmentée

Ils ont passé leur vie à jouer. Mais cette fois, les règles ont changé. Trois ans plus tôt, June a tout quitté sans prévenir personne, en emportant son plus terrible et plus précieux secret. Quand Harry la retrouve enfin, il découvre à ses côtés le petit garçon qu'elle a eu de lui. Sans lui. Aujourd'hui, celui que June n'a jamais pu oublier a décidé de refaire sa vie. Déjà engagé auprès d'une autre, incapable de lui pardonner, Harry Quinn ne veut plus jouer. Pourtant, les deux écorchés vifs qui s'aimaient éperdument vont devoir apprendre à se détester sans se quitter. Avec, entre eux, cet enfant qui les lie à tout jamais. Et cet amour qui a envie de crier "toujours". Cet ouvrage a précédemment été édité sous le titre Une toute dernière fois.