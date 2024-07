Les enfants du massacre

Une salle de classe, un tableau noir rempli de dessins obscènes et le cadavre d'une femme entièrement nue, atrocement battue. La victime est Matilde Crescenzaghi, jeune institutrice dans une école du soir fréquentée par onze garçons particulièrement difficiles. Ses élèves sont les premiers suspects, mais ils s'accusent les uns les autres et l'enquête semble au point mort. Duca Lamberti est prêt à tout pour résoudre cette affaire d'une violence hallucinante. Entre interrogatoires et rencontres interdites, le détective entame une descente aux enfers dans l'Italie des laissés pour compte et des marginaux.