Dr de Clérambault : le regard d’un psychiatre enseignant aux Beaux-Arts. A la recherche de la « Beauté idéale »

Le Dr GG de Clérambault est un psychiatre français, auteur d'une oeuvre psychiatrique majeure. Nommé en 1898 à l'internat des Asiles de la Seine, il consacre près de trente ans de sa carrière à l'Infirmerie spéciale de la Préfecture de police de Paris. De ce poste d'observation unique, il précise les manifestations cliniques de plusieurs entités morbides. Par ses descriptions minutieuses et subtiles de l'automatisme mental, de Clérambault a marqué durablement l'école française de psychiatrie : l'un de ses plus éminents représentants, Jacques Lacan, a reconnu qu'il en était le seul maître. De Clérambault enseigna aussi à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris. Son cours avait pour thème le costume drapé arabe au point de vue artistique et anthropologique. Notre objectif était de rechercher un lien entre les photographies du drapé marocain, son travail de psychiatre et ses cours aux Beaux-Arts de Paris. Les regards cliniques, artistiques, anthropologiques et technologiques de Clérambault se sont rencontrés et croisés sur la question de la forme psychique et du drapé.