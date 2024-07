Petsitting. On se chamaille !

Retrouvez votre bande de toutous préférée, pour de toutes nouvelles aventures poilantes et tout aussi pleines de piquant ! C'est la rentrée pour nos deux meilleures copines Chili et Ginger. Si la vie de Chili a été chamboulée par l'arrivée de son petit frère chat Kimchi, avec qui elle a du mal à partager ses jouets et sa place sur le canapé, Ginger, elle, est de nouveau la cible du gang des pigeons. Alors qu'elles sont heureuses d'être réunies avec tous leurs copains pour une nouvelle année de petsitting chez Olivia, une question demeure : mais où est Cléo ?