Mes posters de la maternelle T'choupi

Apprendre les savoirs fondamentaux de la maternelle en s'amusant grâce à des posters détachables ! 14 grands posters thématiques pour découvrir : L'alphabet et les chiffres jusqu'à 10 Le monde : les couleurs, les saisons, le corps, les animaux et leurs petits... Format des posters : 28cm x 39 cm 6 coloriages magiques pour mémoriser les lettres et les chiffres jusqu'à 10.