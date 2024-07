La capitaine Solène Melchior a quitté le 36 quai des Orfèvres pour la PJ de Rennes, où ses talents de détective pugnace sont rapidement mis à l'épreuve. Elle se voit confier une enquête très troublante : deux femmes aux noms et prénoms identiques ont été assassinées à quelques jours d'intervalle. Le tueur n'a laissé que peu d'indices, mais elle parvient à l'identifier et découvre qu'il file à présent vers Perros-Guirec, sur la côte de granit rose, dans l'intention d'y faire une nouvelle victime. Solène comprend alors que sa vie est de nouveau en danger. Son passé aurait-il fini par la rattraper ? Qui est ce tueur terriblement méthodique et déterminé ? La forge du diable est le deuxième opus des enquêtes de la capitaine Solène Melchior, paru initialement sous le titre Le Rapace.