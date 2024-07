Myala Tome 2 : Touches d'espoir

2050, les polices nationales n'existent plus. A leur place, un service civique est proposé aux criminels et délinquants. En échange de quelques années sous l'uniforme, ils peuvent réduire leur peine. Asima est une jeune pirate informatique qui a accepté cet aménagement de peine. Sous le commandement du capitaine Myala, elle officie comme experte en informatique, cyber-informatrice et à l'occasion comme pirate pour la bonne cause. Lorsqu'elle est interpellée une nouvelle fois, sa vie bascule. A-t-elle replongé ? Si oui, pourquoi ? Est-elle manipulée ? Et si tel est le cas, par qui ? Les membres de sa brigade, Myala en tête, tentent de démêler le vrai du faux alors que le commandant les charge d'élucider des meurtres d'enfants. Avec cette nouvelle enquête sous la direction de Myala Muller, Lilian Peschet confirme son talent et entraîne le lecteur dans un polar cyberpunk plein de suspense et de noirceur.