50 choses à savoir sur l'histoire de vikings

Connus pour la violence de leurs raids, leur passion des trésors et la férocité de leurs guerriers, les Vikings furent les envahisseurs les plus redoutés de l'époque médiévale. Pendant trois cents ans, ils ont terrorisé le monde mais ils ont également créé des objets d'art magnifiques, conté des épopées extraordinaires, les sagas, et inventé une société rigoureusement organisée. Ce livre, rempli de faits, de cartes, de schémas, de photos, est une introduction idéale à la grande histoire des Vikings dont l'héritage est encore visible aujourd'hui. Avec des informations clés, des cartes et de nombreuses photographies, c'est un livre très complet.