Sur la piste des géants

"Après sa vaine recherche de dragons, notre chevalier un peu simplet est de retour et se lance dans une quête des plus périlleuses : débusquer un GEANT ! Heureusement, il a un livre qui lui indique les étapes à suivre pour détecter leur présence. Etre à l'affût de choses gigantesques... Prendre garde à leurs terribles bruits de gargouillis... Penser à se laver derrière les oreilles pour tromper leur odorat redoutable... Notre preux chevalier arrivera-t-il à trouver un géant, même s'il se trouve sous le bout de son nez ? Les enfants adoreront trouver le géant dans l'image et s'exclamer "Il est derrière toi ! " dans cet album rempli d'humour et de fantaisie".