Les Burlesques ou Parade des somnambules

Réédition du second tome de la somme magistrale de Petr Král consacrée au burlesque au cinéma (première édition chez Stock, 1986). Si le premier volume, "Le Burlesque ou Morale de la tarte à la crème", réédité chez Lurlure en 2021, traitait du burlesque cinématographique dans son ensemble, ce second tome s'attache surtout à l'analyse des oeuvres personnelles des principaux noms du genre, de Chaplin à Laurel et Hardy en passant par Keaton, mais aussi des comiques plus méconnus tels que Fatty, Harry Langdon ou Larry Semon.