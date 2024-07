Le roman de Bergen Tome 2

Le rideau se lève sur Bergen, dix ans après l'incendie qui a dévasté la ville. Sven et Per, les fils de Christian Moland, sont devenus frères ennemis dans la grève sociale qui secoue la Norvège. Le conflit entre syndicats et police fait rage, et le monde s'affole, entre krach boursier et montée du fascisme. A Bergen, le vent glacial souffle toujours et une certaine "Mlle Pedersen" resurgit du passé... Gunnar Staalesen est né en 1947 à Bergen, en Norvège. Il est célèbre pour sa série de polars mettant en scène le privé Varg Veum. Voici le 2e tome de la grande fresque sociale qu'il a consacrée à sa ville natale norvégienne : Le Roman de Bergen. "Staalesen a la générosité d'un Balzac et la puissance d'un Thomas Mann". L'Express Traduit du norvégien par Alexis Fouillet