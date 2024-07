Après avoir été banni du royaume de Castille par le roi Alphonse VI, Ruy Díaz vend, au mieux offrant, les services de sa troupe de soldats dévoués. Dans cette lutte pour la survie en territoire hostile, sa force de caractère et ses faits d'armes lui vaudront rapidement le surnom de Sidi Qambitur, maître triomphateur. Dans l'Espagne des rois rivaux et des batailles sanglantes du XIe siècle, le portrait d'un chef de guerre hors pair et d'un stratège au sens de l'honneur inébranlable.