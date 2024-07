Seraph of the end Tome 29

Alors que Glenn et Shikama Dôji ont chacun choisi une voie différente, Yûichirô et Mikael quittent l'unité de Shinoa et entament un nouveau périple afin de sauver "tout le monde" ! Ils vont d'abord commencer par fouiller dans les souvenirs du passé, mais cela nécessite beaucoup d'énergie...