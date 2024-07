Classroom of the Elite Tome 2

Au sein du lycée de haut niveau de Tokyo, les élèves sont évalués en fonction de leurs capacités dans toutes sortes de domaines. Alors que la classe D a remporté les examens de mi-parcours, leur célébration est interrompue lorsque trois élèves de la classe C accusent à tort Sudô de les avoir agressés ! Alors que leur camarade risque d'être expulsé et que les points de la classe sont en jeu, Ayanakôji, Horikita et Kikyô vont devoir faire équipe pour rassembler les preuves de son innocence. Ayanokôji, se tourne alors vers Suzune, sa voisine de classe, pour lui demander un coup de main, mais celle-ci semble étrangement réticente. Elle lui fournit cependant une piste : Airi Sakura, une fille banale de leur classe.