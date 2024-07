Comme une famille Tome 4

Kinaho, la solitaire, vit désormais avec Tôma et Haruhi, deux frères ayant perdu leurs parents dans un accident, ainsi qu'avec son petit-ami, Akito. Même s'ils semblent à première vue couler des jours paisibles, Tôma se pose des questions au sujet de sa relation avec ses camarades de classe. Et lorsque Haruhi lui dit de but en blanc qu'il aimerait revoir leur maman, cela ne fait qu'accentuer son trouble...